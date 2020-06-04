Анкара, , 13:05 — REGNUM Правительство Турции направило партию медицинской помощи в Нигер, в целях облегчения положения населения в условиях карантинных меры, вызванных угрозой распространения коронавируса. Об этом 4 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, военный грузовой самолет с медицинским оборудованием и экипировкой вылетел в африканскую страну ранним утром. Помощь была направлена по прямому поручению президента страны Реджепа Эрдогана.

Напомним, по последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Нигере составляет 961. Число скончавшихся от COVID-19 в стране достигло 65 пациентов, 857 человек излечились.