Бангкок, , 09:01 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Таиланда было выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, и все они является «ввозными» в страну. Об этом 4 июня сообщил на пресс-брифинге пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией страны Тхависин Висануйотхин.

«Сегодня зарегистрированы 17 случаев заражения, все новые пациенты поступили в больницы из государственного карантина после возвращения вывозными авиарейсами из-за границы», — заявил он.

Также пресс-секретарь уточнил, что в результате этого общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 3 101 случая.

При этом он отметил, что за минувшие сутки от COVID-19 в Таиланде никто не умер, и потому общее число летальных исходов осталось 58.

Кроме того, 2 968 пациентов в стране вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 3 июня глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 70 иранцев с COVID-19 скончались за последние 24 часа.