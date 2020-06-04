Тегеран, , 08:45 — REGNUM 3 июня глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 70 иранцев с COVID-19 скончались за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам чиновника, 125 206 человек из общего числа 160 696 инфицированных коронавирусом выжили и выздоровели, при этом общее число смертей достигло 8012. Джаханпур сообщил, что за последние сутки было выявлено 3134 новых случая заболевания.

Иранский чиновник отметил, что 2557 человек в настоящий момент находятся в критическом состоянии. По его словам, на сегодняшний день в Иране было проведено 997 009 тестирований на COVID-19. Джаханпур призвал людей соблюдать разумный план социального дистанцирования и носить маски.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно производится дезинфекция общественных мест.