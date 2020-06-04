Мехико, , 08:26 — REGNUM Свыше 1 тысячи пациентов за минувшие сутки скончались на территории Мексики от COVID-19. Об этом 4 июня сообщает El Economista со ссылкой на минздрав страны.

По информации министерства, за прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 1092 пациента, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 11 729.

При этом в мексиканском минздраве подчеркнули, что эти данные о смертях от нового заболевания не только за один прошедший день, а сумма таких случаев за несколько предыдущих дней.

Также сообщается, что за этот же период в стране было выявлено 3912 заразившихся коронавирусом, и теперь их общее число равно 101 238.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Бразилии выявили более 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.