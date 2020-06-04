Бразилиа, , 08:15 — REGNUM За минувшие сутки на территории Бразилии выявили более 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает минздрав страны.

По данным ведомства, за прошедшие 24 часа в стране было зафиксировано 28 663 новых случая заражения SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало 584 016.

Также сообщается, что за этот же срок в Бразилии от COVID-19 умерло самое большое за все время пандемии число пациентов — 1 349 и теперь общее число летальных исходов достигло 32 548.

При этом уточняется, что свыше 238 тысяч пациентов в стране за сутки вылечилось от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кении подтвердили 123 новых случая заражения коронавирусом за сутки, в результате чего общее число заражений достигло 2216.