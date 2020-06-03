Ашхабад, , 19:59 — REGNUM В столице Туркмении проходит двухдневная видеоконференция, посвященная рекомендациям по переводу печатных туркменских СМИ в электронный формат, передает «Туркменистан сегодня».

Мероприятие организовано представительством ОБСЕ в Ашхабаде при поддержке министерства культуры Туркмении.

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О нюансах цифровой трансформации средств массовой информации туркменским чиновникам и журналистам государственных изданий рассказали член Академии российского телевидения Анна Качкаева и член экспертного совета Министерства коммуникаций и связи России в области печатных СМИ Юрий Пургин.

Российские эксперты обсудили с представителями туркменских масс-медиа особенности цифрового контента и цифровой аудитории, а также закономерности и технические особенности перехода печатных изданий на виртуальный формат.

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