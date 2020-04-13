Ашхабад, , 19:21 — REGNUM Туркменские государственные газеты и журналы будут переведены в электронный формат. Об этом заявила вице-премьер-министр Бахаргуль Абдыева, докладывая о ситуации в СМИ Туркмении президенту Гурбангулы Бердымухамедову, передает пресс-служба главы государства.

По словам высокопоставленной чиновницы, это позволит значительно сократить расходы на бумагу и другую полиграфическую продукцию, а также повысить уровень осведомленности международной общественности о достижениях страны.

В свою очередь президент Туркмении отметил, что переход журналов и газет в интернет является одним из важных направлений цифровизации туркменских средств массовой информации, цель которой заключается в их выводе на уровень современных стандартов.