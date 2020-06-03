Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге пересмотрели правила составления отчетов по смертности от коронавирусной инфекции. Они станут более оперативными, в них попадут летальные случаи от COVID-19, произошедшие в последние дни и не вызывающие никаких сомнений у экспертов.

Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, начиная с 3 июня скорость формирования отчетов повышена за счет методики, которая предусматривает объединение результатов работы комиссии по анализу летальных исходов, а также оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти из-за COVID-19 за предыдущие сутки.

Таким образом, за последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировано 17 смертей: пять по итогам работы комиссии по анализу летальных исходов и 12 — по результатам поступивших медицинских свидетельств о смерти. Возраст умерших варьируется от 40 до 96 лет.

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Согласно методическим рекомендациям Минздрава, в статистике смертности, связанной с COVID-19, все случаи смерти теперь подразделяются на две группы:

— случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве первоначальной причины смерти;

— случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве прочей причины смерти, в том числе когда COVID-19 имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.

«В Санкт-Петербурге обеспечена максимальная точность посмертной диагностики: в 100% случаев смертей с подозрением на коронавирусную инфекцию проводится патологоанатомическое исследование. В обязательном порядке выполняется ПЦР-диагностика на наличие коронавируса», — заявили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Отметим, в Петербурге общее количество смертельных случаев от коронавирусной инфекции достигло 240.

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