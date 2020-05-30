Москва, , 09:49 — REGNUM В России причины смертности, которые могут быть связаны с COVID-19, поделены на несколько групп. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Так, в первую относят случаи смерти с положительным тестом на коронавирус, во вторую попадают умершие, у которых не был подтвержден COVID-19, но течение заболевания указывало на его наличие.

К третьей причисляют умерших от других заболеваний при положительном тесте на коронавирус. Сейчас первые две группы объединили, добавила Голикова.

Для постановки точных диагнозов, а также определения характера течения заболевания и причин смерти проводится патологоанатомическое вскрытие почти в 100% случаев, заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова заявила, что темпы ежедневного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в России снизились в 11,8 раза по сравнению с началом апреля.

По последним данным, всего в России выявлено 387 623 случая заражения коронавирусом. От осложнений вызванных инфекцией, скончались 4374 пациентов, выздоровели — 159 257.

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