Женева, Швейцария, , 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», — сказал он в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, на сегодняшний день «дела обстоят не лучше, чем это было в начале года», поскольку по-прежнему нет ни вакцины, ни лечение от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено почти 6,4 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 380 тыс., выздоровели — 2,7 млн. На первом месте по выявленным случаям заражения находятся США — 1,8 млн, далее идут Бразилия (555 тыс.), Россия (431 тыс.) и Британия (279 тыс.).

Читайте также: Коронавирус в мире: страны начинают жить — все новости