ИА REGNUM
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Коронавирус в мире: страны начинают жить – все новости

Мировые государства начинают приходить в себя после пандемии коронавируса. Так, в Италии, которая наиболее пострадала от пандемии коронавируса среди всех стран ЕС, за сутки 28 мая скончалось 70 человек, что в разы ниже по сравнению с показателями конца апреля.

Руководство ряда государств отменяют прежде введённые ограничения. Так, в Турции жителям страны разрешили перемещаться между городами с 1 июня, а в Англии в середине июня возобновится футбольное первенство.

О том, как мир продолжает бороться с SARS-CoV-2, рассказывает ИА REGNUM.