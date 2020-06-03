Сеул, , 09:36 — REGNUM Билет лотереи с выигрышем на сумму 4,872 млрд вон (почти $4 млн), который стал выигрышным в 861-м розыгрыше южнокорейской лотереи DongHang 1 июня 2019 года, так и не дождался своего хозяина. Об этом 3 июня сообщает агентство Yonhap.

Также сообщается, что по правилам лотереи, выигрыш, который не забрали из банка в течение года, переходит в национальную казну государства.

Кроме этого, указывается, что счастливый лотерейный билет был продан в прошлом году в лотерейном магазине в городе Чхонджу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что картину кисти знаменитого художника Пабло Пикассо выиграла в лотерею жительница Италии.