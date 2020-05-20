Рим, , 22:59 — REGNUM Картину кисти знаменитого художника Пабло Пикассо выиграла в лотерею жительница Италии. Об этом 20 мая сообщает радиостанция France Info.

Лотерея «Один Пикассо за сто евро» проводилась с целью сбора средств на благотворительность некоммерческой организацией «Помогать другим». Всего было продано более 50 тысяч лотерейных билетов стоимостью сто евро каждый.

Победитель лотереи получал картину Пикассо «Натюрморт», которая была написана всемирно известным художником в 1921 году, её оценочная стоимость составляет миллион евро.

Приз достался итальянке Клаудии Боргоньо, которая купила всего один лотерейный билет.

Всего благодаря лотерее было собрано около пяти миллионов евро, которые были переданы организаторами акции в пользу организации CARE, которая занимается обеспечением жителей Африки питьевой водой и образованием.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном выигрыше в лотерею EuroMillions, который достался жителю Великобритании. Счастливчик выиграл в размере 57 миллионов фунтов стерлингов (€63,6 млн).

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