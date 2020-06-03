Москва, , 08:44 — REGNUM В Москве в летние каникулы для школьников запускается виртуальный лагерь «Киберлето-2020». Проект позволит детям весело провести летние каникулы, сообщается на портале мэра столицы.

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На сайтах «Московской электронной школы» («МЭШ»). «Узнай Москву», #Москвастобой, и др. дети смогут подтянуть знания по школьным предметам, освоить азы ИТ-технологий, посмотреть спектакли, посетить экскурсии и т. д.

Летние онлайн-смены и онлайн-программы для юных жителей москвичей организовали 26 дворцов и центров творчества. Ребят ждут мастер-классы, квесты, семинары, игры и виртуальные путешествия.

Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что летние каникулы российских школьников должны быть полноценными.

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