Москва, , 08:32 — REGNUM Летние каникулы российских школьников должны быть полноценными, пробелы в знаниях будут восполнены в следующем учебном году. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания с руководителями региональных органов управления образованием.

Он пояснил, что с учётом мнения психологов и экспертов были подготовлены рекомендации по срокам окончания учебного года, «исходя из необходимости, прежде всего, обеспечить ребятам полноценный отдых и в психологическом и в физическом плане».

Обучение в девятых и одиннадцатых классах рекомендовано окончить до 5 июня, в десятых — до 30 мая, в классах с первого по восьмой — не позднее 16 мая, указано в телеграм-канале Минпросвещения «Большая перемена». Вместе с тем власти регионов должны ориентироваться на свою эпидемиологическую обстановку.

В начале следующего учебного года школьникам помогут восполнить пробелы в знаниях. Перед этим в школах проведут диагностику. Школы вернутся к традиционному формату обучения, так как живое общение нельзя заменить дистанционными технологиями, подчеркнул министр.

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