Санто-Доминго, , 08:41 — REGNUM Застрявшие в Доминиканской Республике после отмены авиасообщения на фоне пандемии коронавирусной инфекции российские туристы возвращаются на родину. Вывозной рейс авиакомпании Azur Air вылетел из Ла-Романы накануне вечером, 2 июня. Об этом сообщил руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Михаил Евдокимов.

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Дипломат уточнил, что на борту самолёта находятся 108 взрослых и трое детей. В этом же лайнере домой возвращаются ещё 70 туристов из Венесуэлы и Колумбии, среди которых есть граждане стран СНГ и других государств, пишет РИА Новости. Рейс должен был вылететь на сутки раньше, но власти Доминиканы не успели оформить разрешение на вылет в сжатые сроки.

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Напомним, ранее в консульском отделе в Доминикане сообщали, что вывозной рейс ZF2502 авиакомпании Azur Air из Ла-Романы в Москву (аэропорт «Шереметьево») для граждан Российской Федерации, находящихся в Доминиканской Республике и обратившихся за содействием в возвращении в Россию, организуется 1 июня. Планировалось, что борт вылетит в 17:40 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минкомсвязи РФ на 25 мая, на вылет из-за рубежа в Россию заявились более 60 тысяч российских граждан. Наибольшее число российских граждан ожидает вылета из Таиланда — почти 8 тысяч. С начала апреля в РФ вернулись почти 20 тыс. человек.

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