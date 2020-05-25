Москва, , 10:45 — REGNUM На данный момент на вылет из-за рубежа в Россию заявились более 60 тысяч российских граждан. Об этом сообщили в Минкомсвязи РФ.

«На 24 мая 2020 года через портал Госуслуг подано почти 80 тысяч заявлений на возвращение россиян из-за границы вывозными рейсами. Минкомсвязь организовала вывоз почти 20 тысяч россиян [с начала апреля]. Осталась 61 тысяча», — рассказали в ведомстве агентству ТАСС.

Наибольшее число российских граждан ожидает вылета из Таиланда — почти 8 тысяч. Чуть меньшее число ждёт вылета из США (4,2 тысячи) и Индии (4 тысячи). Из Индонезии намереваются вылететь 3,4 тысячи граждан, из Таджикистана — 3,1 тысячи, из Армении — 2,4 тысячи, из Турции — 2,2 тысячи, и более 1 тысячи — из Испании, Киргизии и Вьетнама.