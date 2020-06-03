Москва, , 08:40 — REGNUM Проведший несколько месяцев в коме житель Москвы удивился введенным из-за распространения коронавируса ограничениям. Об этом РИА Новости рассказала жена больного и нейрохирург ЦКБ управделами президента Андрей Реутов.

По словам врача, пациент поступил к ним еще в начале марта — до распространения в России коронавируса. Мужчину успешно прооперировали, но через неделю он погрузился в кому.

Спустя пять недель мужчина пришел в себя. По словам его жены, они общались в это время по телефону с помощью видеосвязи. При этом о пандемии ему никто не сообщал, чтобы не волновать лишний раз.

Однако нейрохирург в какой-то момент рассказал пациенту о распространившемся по России коронавирусе. Супруга также сообщила ему об ограничениях, введенных в Москве.

«Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает?» — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлен 423 741 случай заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 5037 пациентов. Выздоровели — 186 985 человек. Всего было проведено более 11,1 млн тестов.

Отметим, в Москве с 1 июня начали отменять ограничения, но усилился масочный режим. Режим самосохранения в российской столице продлится ещё долго, заявил мэр города Сергей Собянин.

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