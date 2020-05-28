Москва, , 17:19 — REGNUM Эффективность действий властей Москвы по борьбе с распространением коронавируса оцениваются федеральной властью очень высоко, сообщил 28 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков «Регион принял на себя самый мощный удар эпидемии и продемонстрировал, наверное, один из лучших показателей эффективности противодействий коронавирусу в мире».

И это при том, отметили в Кремле, что Москве было и сейчас нелегко действовать в этой ситуации из-за масштабов самого региона.

Напомним, в Москве количество подтверждённых случаев COVID-19 достигло 173 497, количество летальных исходов среди пациентов с этим диагнозом — 2254, число излечившихся — 71 251. В городе с первого дня лета начинается поэтапная отмена ограничений.

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