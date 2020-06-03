Кызыл, , 06:07 — REGNUM Власти Тувы не будут обследовать на коронавирус всех въезжающих через автомобильные пункты пропуска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, на постах «Ак» и «Шивилиг» прекращена деятельность медицинских работников.

Как отмечается, решение было принято из-за того, что большая часть заражений происходит внутри региона. Кроме того, это позволит сэкономить силы и ресурсы в условиях пандемии. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, местные лаборатории разгрузятся почти на 2 тыс. исследований в сутки. Что, в свою очередь, скажется на сроках получения результатов.

Заместитель министра здравоохранения региона Алла Намдак добавила, что более 5 тыс. проб, отобранных от здоровых людей на посту «Шивилиг», будут утилизированы.

Напомним, Тува заняла первое место в Сибирском федеральном округе по числу заражений коронавирусом относительно численности населения заняла Тува. Как сообщало ИА REGNUM, по ситуации на 1 июня здесь выявлено 348,3 на 100 тыс. жителей.

Власти республики считают, что это связано с большим количеством тестируемых людей. По словам зампреда регионального правительства Александра Брокерта, объёмы тестирования на COVID-19 в республике в 3,5 раза превышают таковые в других регионах Сибири.

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