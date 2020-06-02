Кызыл, , 10:46 — REGNUM Объёмы тестирования на COVID-19 в Туве в 3,5 раза превышают таковые в других регионах Сибири. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики. По мнению главы региона Шолбана Кара-оола, в этом причина большого количества выявленных случаев заражения коронавирусом.

«Республика входит в десятку передовых регионов по охвату тестирования. Поэтому и выявляем больше заболевших», — написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Первый зампред правительства Александр Брокерт отметил, что за всё время в республике проведено 50 тыс. тестов. При этом было выявлено более 1,2 тыс. случаев заражения.

«Кривая выявленных заболеваний в Туве идентична графику проведенных тестов. Все это демонстрирует математическую зависимость, что в ходе проведения 50 тестов выявляется один зараженный», — отметил вице-премьер.

Он добавил, что в настоящее время коечный фонд в регионе оценивается в 1240 мест. При этом есть возможности для развёртывания дополнительных коек, однако пока, по его словам, необходимости в этом нет.

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