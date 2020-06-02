Кызыл, , 06:41 — REGNUM Далеко не почётное первое место в Сибирском федеральном округе по числу заражений коронавирусом относительно численности населения заняла Тува. Как сообщили ИА REGNUM в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, по ситуации на 1 июня здесь выявлено 348,3 на 100 тыс. жителей.

Это почти в два раза больше, чем в расположившейся на втором месте Хакасии, где показатель составляет 183,2. В среднем по России количество заражений на 100 тыс. человек достигает 282,5.

Добавим, что в Сибири наиболее благополучная ситуация сложилась в Кемеровской области, а также Республике Алтай с показателями 20,2 и 60,7 соответственно.

Добавим также, что по мнению специалистов, Тува ещё не достигла пика по количеству заражений. По мнению директора НИИ медико-социальных проблем и управления Кара-Кыс Аракчаа, пик может быть достигнут в начале июня. Как сообщало ИА REGNUM, власти республики ранее заявляли, что они отстают по развитию эпидемии на четыре недели от остальной России.

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Пик эпидемии в Туве придётся на июнь

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