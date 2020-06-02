Душанбе, , 22:46 — REGNUM В Таджикистане большая часть задействованных ранее в лечении пациентов с COVID-19 медицинских учреждений постепенно возвращаются к обычному режиму работы, сообщает «Авеста».

По данным республиканского штаба по предотвращению распространения коронавируса, в стране показатели подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 значительно снизились.

В связи с этим после проведения полной дезинфекции всех помещений большинство таджикистанских больниц смогут приступить к работе в обычном режиме.

В штабе отмечают, что все пациенты, госпитализированные в больницы и медицинские центры страны с диагнозом COVID-19, пневмония, бронхит и другими инфекционными заболеваниями, после прохождения необходимого лечения выздоравливают, выписываются и возвращаются к привычной жизни.

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При этом в республиканском штабе просят таджикистанцев относиться к своему здоровью более ответственно, соблюдать необходимые санитарно-гигиенические меры, находясь в местах общего пользования, и избегать проведения различных многолюдных мероприятий, обрядов и праздников.