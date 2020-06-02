Душанбе, , 18:04 — REGNUM За последние сутки в Таджикистане коронавирус выявлен у 87 человек — всего 4100 подтверждённых случаев. Такие данные приводитЕдиный национальный портал о коронавирусе по состоянию на вечер 2 июня.

За это же время выздоровевшими в стране признаны 128 человек — всего 2217. Более того, в Таджикистане по-прежнему не растёт количество смертей с подтверждённым коронавирусом — их по-прежнему 47. Последний летальный исход зарегистрирован 26 мая.

Напомним, о появлении первых случаев заражения коронавирусом таджикистанские власти объявили 30 апреля.

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