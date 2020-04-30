Душанбе, 30 апреля 2020, 13:36 — REGNUM На экстренном заседании Республиканского штаба по предотвращению распространения коронавируса в Таджикистане объявили о наличии подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2.
Заседание под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды состоялось сегодня, 30 апреля.
По официальным данным, в стране зафиксировано 15 случаев заражения: 10 из них в Ходженте и 5 — в Душанбе.
Напомним, ранее власти настойчиво опровергали слухи о появлении вируса в стране.