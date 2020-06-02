Нур-Султан, , 15:16 — REGNUM В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет договоренности о взаимном признании справок. Об этом 2 июня заявила главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге.

По её словам, главные санитарные врачи союза обсуждают этот вопрос. Есмагамбетова уточнила, что казахстанская справка об отсутствии коронавируса не признается в России.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня в Казахстане выявили 11 571 случай заражения коронавирусом, выздоровели 5757 человек, скончался 41 пациент.

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