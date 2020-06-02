Алма-Ата, Казахстан, , 13:56 — REGNUM Семь журналистов заразились коронавирусом в Казахстане, заявила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова 2 июня на брифинге.

По её словам, три представителя СМИ выздоровели, еще четверо остаются в стационаре. Есмагамбетова добавила, что у всех журналистов болезнь протекала в легкой форме.

Напомним, 21 мая коронавирус выявили у двух сотрудников Первого канала «Евразия». В здании, где расположен телеканал, ввели строгие карантинные меры и ограничения с 22 мая по 7 июня. Всего в республике выявили 11 571 случай заражения.

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