Берн, , 12:54 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Африканского континента превысило 150 тысяч человек. Об этом 2 июня сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в регионе.

Согласно этим данным, в настоящий момент на территории Африки выявлено 150 610 зараженных коронавирусной инфекцией.150 610 зараженных коронавирусной инфекцией.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 на континенте составляет 4 281 при свыше 63 тысячах вылечившихся.

При этом в наибольшей степени на территории Африки от коронавируса пострадали ЮАР (34 357 пациентов) и Египет (24 985).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что страна потеряет $1,6 млрд в 2020 году из-за карантинных мер, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции.