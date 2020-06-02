Кампала, 2 июня 2020, 12:05 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что страна потеряет $1,6 млрд в 2020 году из-за карантинных мер, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 2 июня сообщает Reuters.
Заявление было сделано во время общения с журналистами в столице государства, городе Кампала.
Президент подчеркнул, что потеря дохода будет связана с прекращением туристических поездок в страну.
«Уганда в этом году потеряет $1,6 млрд из-за прекращения туристического потока», — отметил Мусевени.
Напомним, по последним данным, в Уганде выявлено 458 случаев заражения коронавирусной инфекции. От COVID-19 в стране пока никто не скончался.