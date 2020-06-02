Москва, , 12:35 — REGNUM Участие в параде Победы, который пройдёт на Красной площади в Москве 24 июня, примут 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев. Об этом сегодня, 2 июня, в ходе селекторного совещания заявила министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

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Глава федерального ведомства уточнил, что парады 24 июня пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил. Всего в них будут задействованы 64 тысячи человек, 1 850 единиц техники и 511 летательных аппаратов.

«К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний», — добавил Шойгу.

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Министр также сообщил, в местах размещения каждого парадного расчёта развёрнуты круглосуточные медицинские пункты с необходимым оборудованием и средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции все массовые праздничные мероприятия в России, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отменены. Часть из них прошла в новом формате — онлайн. Парад Победы на Красной площади в Москве перенесли на более поздний срок.

26 мая президент РФ Владимир Путин отдал приказ начать подготовку к военному параду в Москве в честь Победы в Великой Отечественной войне. Он состоится 24 июня. Планируется, что в этом мероприятии примут участие 75 самолётов и вертолётов.