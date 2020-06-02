Варшава, , 12:20 — REGNUM За последние сутки на территории Польши было выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 июня сообщает польский минздрав.

Также сообщается, что в результате этого суммарное количество подтвержденных заражений коронавирусной инфекцией в стране стало 24 271.

Кроме этого, указывается, что за это же время в Польше от COVID-19 скончались 8 человек и теперь общее число летальных исходов стало 1 081.

При этом 11 276 пациентов вылечились от нового заболевания и ещё 2 219 проходят лечение в медучреждениях страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все лица, прибывающие на территорию Швеции, должны будут следовать действующим в стране рекомендациям.