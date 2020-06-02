Стокгольм, , 12:12 — REGNUM Все лица, прибывающие на территорию Швеции, должны следовать действующим в стране рекомендациям. В свою очередь, Гражданское агентство по чрезвычайным ситуациям Швеции создаст специальный сайт, чтобы привлечь внимание туристов и разъяснить некоторые моменты в отношении принятых ограничительных мер. Об этом 1 июня сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.

«Речь идет, прежде всего, о соблюдении социального дистанцирования, мытье рук. То же самое действует во всех соседних странах», — заявила представитель ведомства Тереза Палмквист.

Однако те ограничения, которые относится к поездкам внутри Швеции, могут быть более сложными для их применения по отношению к туристам, поскольку данные рекомендации основаны на наличии места жительства в стране. Напомним, что ранее правительство Швеции рекомендовало своим гражданам совершать любые поездки на расстояние двух часов езды на автомобиле от своего места жительства. Поэтому данное требование не применимо к иностранцам.

«Наша задача состоит в том, чтобы уточнить, какие из рекомендаций для шведов применимы к туристам», — пояснила Палмквист.