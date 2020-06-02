Москва, , 11:54 — REGNUM Более 80% новых выявленных заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет, сообщили 2 июня в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«42,3% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% — от 46 до 65 лет, 11% — от 66 до 79 лет, ещё 6,4% — старше 80 лет. Также 7,2% среди заболевших — дети», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за минувшие сутки выявили 2286 случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных заражений в столице достигло 185 374 случаев. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 71 пациент, более шести тысяч выздоровели.

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