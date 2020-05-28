Коронавирус в России: начинаем жить поэтапно — трансляция

С 1 июня в ряде регионов начинает действовать первый этап снятия ограничений, введённых ранее из-за пандемии коронавируса. Так, в Москве начинает действовать система прогулок по расписанию: столичные жилые дома разделили на несколько групп. Жители домов смогут выходить на прогулку строго в определённое время и дни.

В то же время в Подмосковье приняли решение об открытии парков, но находиться в парковых зонах разрешается лишь с использованием защитной маски.

О том, какие послабления происходят в регионах, есть ли тенденция к спаду распространения SARS-CoV-2 и стоит ли ждать второй волны пандемии — в трансляции ИА REGNUM.