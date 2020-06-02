Москва, , 10:45 — REGNUM У жителей России в период самоизоляции повысилась любовь к чтению. Если два года назад каждый день читали 22%, то сейчас их доля выросла до 27%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Два-три раза в неделю читают 12%, примерно раз в неделю — 9%, примерно раз в месяц — 9%, реже раза в месяц — 6%. Никогда или почти никогда читают 31% опрошенных.

В основном в самоизоляции граждане читали русскую классическую литературу (10%), фантастику (9%), детективы (8%), исторические романы (7%) а также книги по психологии и педагогике (9%) и техническую литературу (8%).

Телефонный опрос проведен граждан РФ проведен 9−10 мая 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России любят читать.

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