Какие книги чаще всего читают жители России – опрос

Москва, , 09:13 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (90%) любят читать книги различных жанров. В основном граждане читают книги для детей (31%) и исторические романы (30%). Около 25% около любят русскую и зарубежную классику. Лишь 4% опрошенных заявили, что не читают книг вообще. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Книги по домашнему хозяйству и работе на приусадебных участках просматривают 25% респондентов. 26% выбирают произведения классической литературы (русской или зарубежной). 22% граждан предпочитают фантастику, 21% — научную и профессиональную литературу, 20% штудируют учебные пособия и справочную литературу.

Кроме того, российских граждан увлекает детективный жанр: «русские женские» (16%), зарубежные (12%), отечественные исторические детективы (12%). 11% опрошенных читают книги о красоте, здоровье и психологии. Поэзию и художественные произведения современных авторов любят 10% респондентов. Примечательно, что у 87% граждан РФ в доме есть библиотека.

Опрос проведен 8 сентября 2018 года. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — интервью по телефону. Статистическая погрешность для данной выборки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, рейтинг самых читающих городов России возглавила столица Татарии Казань. На втором и третьем месте — Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Примечательно, что Москвы и Санкт-Петербурга среди десятки самых читающих городов не оказалось.

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