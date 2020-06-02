Нью-Дели, , 10:07 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индии за прошедшие сутки возросло свыше чем на 8,1 тыс. и стало составлять 198 706. Это 2 июня следует из данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Также сообщается, что за это же время в стране выздоровели от COVID-19 3708 пациентов и их суммарное количество из-за этого стало 95 526.

Кроме этого, за минувшие 24 часа в Индии от COVID-19 скончались 204 человека и потому общее количество летальных исходов стало 5 598. При этом в настоящее время в стране лечение от нового заболевания проходит 97 581 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Грузии выявлено два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.