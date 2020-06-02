Тбилиси, , 09:37 — REGNUM За последние сутки в Грузии выявлено два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Информацию об этом 2 июня разместили на сайте Stopcov.ge.

По официальным данным, число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране выросло до 796. Также дополнительно учтены еще три жителя Грузии, которых доставили с диагнозом «коронавирусная инфекция» из-за границы.

Количество победивших коронавирус в течение суток выросло на 10. Теперь их стало 634, что составляет почти 80% от всех выявленных зараженных. Погибли от COVID-19 за все время 12 пациентов. На карантине находятся 2508 человек, госпитализированы — 300.

Стоит отметить, что недавно в Грузии наблюдался скачок по количеству новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Два дня — 30 мая и 1 июня — их было по 11, а 31 мая — 26.

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