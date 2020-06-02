Лима, , 09:05 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Перу перевалило за 170 тысяч человек. Об этом 2 июня сообщает телеканал CNN со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране было выявлено 5 563 новых случая заражения коронавирусом, в результате чего суммарное количество зараженных возросло до 170 039 человек.

Также сообщается, что за этот же период в стране 128 человек скончалось от COVID-19 и теперь общее число летальных исходов стало 4 634.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории Колумбии было выявлено 1110 новых случаев заражения коронавирусом.