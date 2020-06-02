Богота, , 08:59 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Колумбии было выявлено 1110 новых случаев заражения коронавирусом. Об 2 июня сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети Twitter.

Также уточняется, что теперь общее число зараженных SARS-CoV-2 в стране стало 30 493 человека.

Помимо этого, указывается, что за этот же период в Колумбии 30 пациентов умерли от COVID-19 и потому общее число летальных исходов стало 969.

При этом за сутки 1 118 пациентов вылечились в стране от нового заболевания и их суммарное число теперь стало 9 661.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Бразилии превысило 526 тысяч человек.