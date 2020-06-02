Бразилиа, , 08:51 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Бразилии превысило 526 тысяч человек. Об этом 2 июня сообщает телеканал CNN со ссылкой на бразильский минздрав.

По данным ведомства, за последние сутки в стране было зафиксировано 12 247 случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее количество стало 526 447.

Также сообщается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 623 человек и теперь общее число летальных исходов стало 29 937.

Отметим, в настоящее время Бразилия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.