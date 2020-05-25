Кызыл, , 14:06 — REGNUM Тува на четыре недели отстаёт по развитию эпидемии от остальной России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил первый замглавы Александр Брокерт, временно исполняющий обязанности руководителя республики.

«Когда в той же Москве был пик заболеваемости, у нас ситуация была относительно благополучной. Это значит, что послабления в режиме, которые вводятся по стране, для нас тоже наступят с 4-недельным опозданием», — отметил он.

Пока в регионе, по его словам, режим самоизоляции сохраняется. При этом масочный режим, а также санитарные регламенты для торговли и иных общественных мест, напротив, ужесточаются.

Тем временем, в соседней Республике Алтай сегодня объявили о переходе к первому этапу снятия ограничительных мер. Как сообщало ИА REGNUM, жителям разрешено заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии соблюдения мер профилактики. Стадионам, для возобновления деятельности необходимо подать в Роспотребнадзор заявку с указанием созданных условий для предупреждения распространения коронавируса.

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