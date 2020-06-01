Горно-Алтайск, , 14:48 — REGNUM Республике Алтай вошла в число регионов Сибири с самыми низкими показателями случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

К 1 июня республика достигла 60,7 случаев заражения на 100 тыс. человек. По этому показателем Горный Алтай занял второе место в Сибири, уступив лишь соседней Кемеровской области, где индекс составляет 20,2.

«Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий», — добавили в правительстве.

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