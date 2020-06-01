Ташкент, , 12:20 — REGNUM Медицинские изделия общим весом 9,5 тонны направило посольство Узбекистана в Южной Корее в Ташкент, сообщает агентство «Дунё».

Партия гуманитарной помощи состоит из шприцевых насосов, антисептиков и многофункциональных медицинских кроватей. Груз сформирован при поддержке двух южнокорейских компаний, Университетов Шинхан и Аджу, а также торгово-промышленной палатой Хвасонга.

Напомним, с 12 по 14 мая в Ташкент доставлен гуманитарный груз правительство Китая для борьбы с коронавирусом. Узбекистан получил комбинезоны, хирургические маски, защитные очки и бесконтактные термометры.

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