Ташкент, 9 апреля 2020, 12:39 — REGNUM Партию гуманитарной помощи в Душанбе из Сурхандарьинской области Узбекистана отправили от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает 9 апреля агентство «УзА».
Железнодорожным транспортом в Таджикистан направили продовольственные продукты и медицинские изделия, в том числе защитные комбинезоны, очки, жидкий гипохлорид натрия, респираторы, перчатки и пирометры.
Отметим, за время пандемии коронавируса Узбекистан направил гуманитарную помощь Китаю, Ирану, Киргризии и Афганистану.
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