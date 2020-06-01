Нижний Новгород, , 11:22 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 1 июня выявлено 315 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе нарастающим итогом подтверждено 10 149 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровел 3801 человек, за минувшие сутки выписаны 106 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса в регионе выздоровели 37,5%.

104 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, шестеро — в течение минувших суток.

«Врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна. И нередко человек сам ведет себя безответственно, игнорируя нормы безопасности. Режим самоизоляции никто не отменял», — подчеркнул глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 1 июня выявили 1146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 40 449 случаев. Полностью выздоровели в Поволжье 19 485 человек, за последние сутки выписан по выздоровлению 293 жителя округа. Таким образом, выздоровели 48,2% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний 307 человек.

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