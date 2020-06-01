Нижний Новгород, , 11:05 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 1 июня выявили 1146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 40 449 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 315 новых носителей коронавируса, в Ульяновской области — 101, в Саратовской области — 96, в Чувашии — 88, в Пензенской области — 85, в Башкирии — 77, в Пермском крае — 69, в Кировской области — 68, в Оренбургской области — 54, в Татарии — 50, в Марий Эл — 41, в Мордовии и Самарской области — 36, в Удмуртии — 30.

С учетом новых данных общее число подтверждённых заражений коронавирусом в Нижегородской области достигло 10 149 случаев, в Башкирии — 3337, в Татарии — 3244, в Саратовской области — 3174, в Чувашии — 2973, в Самарской области — 2648, в Ульяновской области — 2567, в Пензенской области — 2417, в Оренбургской области — 1979, в Мордовии — 1931, в Марий Эл — 1815, в Пермском крае — 1782, в Кировской области — 1751, в Удмуртии — 682.

Полностью выздоровели в Поволжье 19 485 человек, за последние сутки выписан по выздоровлению 293 жителя округа. Таким образом, выздоровели 48,2% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний 307 человек, за минувшие сутки скончались шесть человек. Все новые летальные случаи зафиксированы в Нижегородской области.

Напомним, по состоянию на 25 мая в Поволжье выявили 1107 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 26 мая — 1029 случаев, 27 и 28 мая — по 1072 случая, 29 мая — 1076, 30 мая — 1148, 30 мая — 1190.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России по состоянию на 1 июня подтверждено 414 878 случаев заражения коронавирусом, 9035 носителей выявлено в течение последних суток. 175 877 человек полностью выздоровели, 4855 жителей России скончались, 162 — за минувшие сутки.

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