Новосибирск, , 06:45 — REGNUM В Новосибирской области принято к рассмотрению уже 20 881 заявление на единовременную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Дистанционная подача заявлений продолжается, сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

«Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738,0 руб., то есть ниже одного прожиточного минимума на человека. В Новосибирской области размер выплаты — 6 018,5 рублей», — уточнили в министерстве.

С 1 июня в Новосибирской области также начнут выплачивать по 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. По данным регионального отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации уже поступило 216 185 заявлений.

Кроме того, с апреля по июнь семьи с детьми, где родители потеряли работу после 1 марта, получают доплату в размере 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Доплату уже получили 4 532 безработных новосибирца.