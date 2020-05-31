Бухарест, , 14:12 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Румынии за последние сутки возросло на 124 и стало составлять 19 257. Об этом 31 мая сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 19 257 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие 24 часа в стране 9 пациентов скончались от COVID-19, в результате чего общее число летальных исходов стало 1 262 случая. При этом 13 256 пациентов выздоровели в Румынии от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране за прошедшие сутки увеличилось на 2516 и превысило 151,4 тысячи.