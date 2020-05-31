Тегеран, , 14:03 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране за прошедшие сутки увеличилось на 2 516 и превысило 151,4 тысячи. Об этом 31 мая рассказал глава департамента по связям с общественностью минздрава республики Киянуш Джаханпур, его слова приводит агентство ISNA.

«Общее число заболевших достигло 151 466», — заявил он, добавив, что за сутки в стране было зафиксировано 2 516 новых случаев заражения коронавирусом.

Также Джаханпур рассказал, что за этот же временной промежуток в Иране от COVID-19 скончались 63 человека, в результате чего общее число летальных исходов достигло 7 797.

Кроме этого, он указал, что суммарное количество вылечившихся от COVID-19 в стране в настоящее время составляет 118 848 и что в стране было с начала пандемии проведено 935 894 тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рестораны и бары, а также кемпинги и места для туристов, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, могут возобновить свою работу во Франции в июне.